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Словаччина – Україна: господарі програли у Трнаві лише 5 матчів з 22

15:47 141 Читать на русском
Словаччина – Україна: господарі програли у Трнаві лише 5 матчів з 22
Стадіон у Трнаві / фото із соцмереж

Стадіон у Трнаві, на якому сьогодні Україну протистоятиме Словаччині, доволі фартовий для місцевої збірної. За 22 роки Словаччина тут програла лише 5 разів.

Сьогодні збірна України проведе заключний для себе матч Ліги націй. Поєдинок Словаччина – Україна розпочнеться у Трнаві о 21:45 за київським часом.

ЦІкаво, що з 1996 року збірна Словаччини провела у Трнаві 22 поєдинки – з них 10 завершились перемогою господарів, ще 7 матчів завершились унічию, а 5 матчів словаки програли, інформує офіційний сайт ФФУ.

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При цьому кривдниками Словаччини стали Франція (0:1, товариський матч), Уельс (2:5, відбір до Євро-2008), Данія (1:2, товариський матч), Англія (0:1, відбір до ЧС-2018) та Чехія (1:2, Ліга націй).

До слова, збірна України провела проти Словаччини 7 матчів. У них 3 перемоги в активі "синьо-жовтих", 3 матчів завершились унічию та ще одного разу перемогла Словаччина. При цьому один із матчів пройшов саме у Трнаві – 20 листопада 2002 року команди в товариському матчі розійшлися миром 1:1.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
52
хв
Україна
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Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Стадіон Антона Малатінського Словаччина Словаччина
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