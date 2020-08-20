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"Слова "страх" немає у моєму словнику": Конте готовий зупиняти Севілью у фіналі Ліги Європи

20:50 - Читать на русском
"Слова "страх" немає у моєму словнику": Конте готовий зупиняти Севілью у фіналі Ліги Європи
Антоніо Конте / Getty Images

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився очікуваннями напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.

 

"В роки кар'єри гравця я часто брав участь у фіналах. Були перемоги, але й поразок було багато. Люди запам'ятають вас лише тоді, коли ви виграєте. Я виграв Лігу чемпіонів, але три програв. В історії залишається лише перший. Історію пишуть ті, хто виграє, ми пам’ятаємо лише про них. Це додатковий стимул, щоб показати свій максимум.

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Слова "страх" немає у моєму словнику. Ми цінуємо Севілью та їхню історію, ми поважаємо суперника, але якщо ми тут, у фіналі, то знаємо – у нас є свої козирі. Ми покажемо себе якнайкраще. З роками я навчився жити моментами. Ми повинні вийти туди завтра, і я проживу ще один фінал. Цього я навчився за свою кар’єру. Я думаю так і зараз, тому живу без жалю", – наводить слова Конте Football-italia.

До слова, фінал Севілья – Інтер відбудеться в п'ятницю, 21 серпня, на стадіоні Рейн Енергі у Кельні. Початок – о 22:00 за Києвом. На попередній стадії іспанці здолали МЮ (2:1), а італійці розбили Шахтар (5:0).

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