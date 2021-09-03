"В этом трансфере больше эмоциональных причин, чем футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде – большая проблема. Опытные игроки все еще много забивают.

Роналду вернул себе 7-й номер в Манчестер Юнайтед

Думаю, Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в Арсенал, и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он выполнил этот же трюк с Сити.

Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке Арсенала. Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду. Мы могли заплатить только 4 млн евро. А Манчестер Юнайтед заплатил 12 млн", – цитирует Венгера Bild.

Напомним, в 2003 году Криштиану перебрался из Спортинга в МЮ, где выступал до 2009 года. Летом Роналду решил вернуться в Юнайтед, хотя до официального объявления СМИ активно сватали португальца в Манчестер Сити.

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