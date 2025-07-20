Главный тренер Ливерпуля Арне Слот неожиданно изменил один из внутренних протоколов клуба. Перед стартом сезона 2025/26, который станет для Слота вторым во главе “красных”, голландец ввел новую практику: лично встречать каждого юного игрока академии, подписывающего стипендиальный контракт.

"Он никогда не искал популярности, но все равно ее нашел": Слот написал письмо после смерти Жоты

Ранее во время таких процедур с футболистами работал исключительно персонал академии. Теперь же, как сообщает SPORTBIBLE, Арне Слот сфотографировался с каждым молодым игроком индивидуально в момент подписания договора.

Фанаты отметили, что этот, казалось бы, мелкий жест много говорит о характере тренера и его желании строить единство в клубе снизу вверх.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер