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Слимани повторил достижение Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции

16:18 42 Читати українською
Слимани повторил достижение Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции
Ислам Слимани / Фото ФК Монако

Нападающий Монако Ислам Слимани продолжает покорять Лигу 1.

За 5 дебютных матчей в составе монегасков Слимани сумел отличиться 4-мя голами и осуществить столько же ассистов.

Лига 1: Неймар и Мбаппе приносят победу ПСЖ, Монако разгромил Брест, Лион потерпел очередной провал в матче с Нантом

Таким образом 31-летний алжирец сравнялся с Неймаром и Ибрагимовичем, которые демонстрировали такую же результативность по системе гол+пас в своих первых матчах за ПСЖ, сообщает OptaJean.

Стоит отметить, что портал ведет статистику Лиги 1 с сезона 2006/07.

Напомним, летом Слимани усилил Монако, перейдя из Лестера на правах аренды.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Неймар Неймар Ислам Слимани Ислам Слимани Монако Монако Франция Рекорды
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