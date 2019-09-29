Слимани повторил достижение Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции

Нападающий Монако Ислам Слимани продолжает покорять Лигу 1.

За 5 дебютных матчей в составе монегасков Слимани сумел отличиться 4-мя голами и осуществить столько же ассистов.

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Таким образом 31-летний алжирец сравнялся с Неймаром и Ибрагимовичем, которые демонстрировали такую же результативность по системе гол+пас в своих первых матчах за ПСЖ, сообщает OptaJean.

Стоит отметить, что портал ведет статистику Лиги 1 с сезона 2006/07.

Напомним, летом Слимани усилил Монако, перейдя из Лестера на правах аренды.