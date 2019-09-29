toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Слімані повторив досягнення Ібрагімовіча та Неймара у чемпіонаті Франції

16:18 150 Читать на русском
Слімані повторив досягнення Ібрагімовіча та Неймара у чемпіонаті Франції
Іслам Слімані / Фото ФК Монако

Нападник Монако Іслам Слімані продовжує підкорювати Лігу 1.

За 5 дебютних матчів у складі монегасків Іслам Слімані зумів відзначитись 4-ма голами та здійснити стільки ж асистів.

Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом

Таким чином 31-річний алжирець зрівнявся з Неймаром та Ібрагімовічем, які демонстрували таку ж результативність за системою гол+пас у своїх перших матчах за ПСЖ, повідомляє OptaJean.

Варто відзначити, що портал веде статистику Ліги 1 з сезону 2006/07.

Нагадаємо, влітку Слімані підсилив Монако, перейшовши з Лестера на правах оренди.

blog_ava
Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги
00:27
7456
Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Неймар Неймар Іслам Слімані Іслам Слімані Монако Монако Франція Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хацкевич може очолити московське Динамо
    Росія — 13:491407 Хацкевич може очолити московське Динамо
1
год
:
28
хв
Лестер Сіті
18:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук