Слімані повторив досягнення Ібрагімовіча та Неймара у чемпіонаті Франції

Нападник Монако Іслам Слімані продовжує підкорювати Лігу 1.

За 5 дебютних матчів у складі монегасків Іслам Слімані зумів відзначитись 4-ма голами та здійснити стільки ж асистів.

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Таким чином 31-річний алжирець зрівнявся з Неймаром та Ібрагімовічем, які демонстрували таку ж результативність за системою гол+пас у своїх перших матчах за ПСЖ, повідомляє OptaJean.

Варто відзначити, що портал веде статистику Ліги 1 з сезону 2006/07.

Нагадаємо, влітку Слімані підсилив Монако, перейшовши з Лестера на правах оренди.