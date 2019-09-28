Лига 1: Неймар и Мбаппе приносят победу ПСЖ, Монако разгромил Брест, Лион потерпел очередной провал в матче с Нантом

Французская Лига 1 продолжает удивлять напряженной борьбой команд за лидерство и сенсационными результатами.

Чемпионат Франции, 8 тур

Лион – Нант – 0:1

Гол: Мутуссами, 59

Бордо – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 70

Анже – Амьен – 1:1

Голы: Алиуи, 83 – Мендоза, 13

Метц – Тулуза – 2:2

Голы: Диалло, 5, Ибраима, 90 (п) – Саид, 86, Кулурис, 90+6

Монако – Брест – 4:1

Голы: Бен-Йеддер, 27, Слимани, 62, Мартинш, 73, Кейта, 90 – Менди, 77

Ницца – Лилль – 1:1

Голы: Дольберг, 13 – Араужо, 34

Реймс – Дижон – 1:2

Голы: Шавалерин, 17 – Тавареш, 19, Бальде, 48

Суббота началась с очередной потери очков от Лиона в домашнем поединке против Нанта. Хозяева весь матч владели инициативой, однако так и не смогли поразить ворота 20-летнего Альбана Лафона. А вот "канарейки" не потеряли свой шанс выйти вперед. Сэмюэл Мутуссами запрессинговал Фернандо Марсала и заставил защитника ошибиться – мяч после странного рикошета перелетел Антони Лопеша и все же пересек линию ворот – 0:1.

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Впервые после травмы в составе ПСЖ появился Килиан Мбаппе и сразу же помог своей команде результативными действиями. Парижане минимально одолели Бордо благодаря голу Неймара. Однако бразилец лишь завершал атаку, а сам гол для него организовали партнеры. Идрисса Гуйе перехватил мяч в центре поля и запустил Мбаппе в забег по правому флангу, а француз выкатил "кожаного" прямо на ногу Неймару.

Среди остальных матчей можно выделить Монако, который одержал вторую победу подряд и наконец-то покинул зону вылета. Сегодня от монегасков пострадал Брест. Дижон неожиданно обыграл Реймс, и теперь в Лиге 1 больше нет команд, которые в нынешнем сезоне еще не побеждали. Ницца, которая несколько туров назад была среди лидеров, второй матч подряд не смогла набрать три очка, не удержав победу над Лиллем.

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