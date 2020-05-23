Слезы на заполненном Камп Ноу – первый юбилей прощания Хави с Барселоной

Легенда Барселоны Хави Эрнандес не сдерживал эмоций после своего последнего матча за клуб.

Ровно 5 лет назад – 23 мая 2015-го – Хави провел свой последний матч за Барселону. Каталонцы сыграли вничью с Депортиво (2:2).

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После завершения того матча на Камп Ноу было много эмоций и слов благодарности в адрес легендарного капитана, который до сих пор остается рекордсменом клуба по количеству матчей (767). Хави провел в Барселоне почти всю свою карьеру, завоевав с командой 25 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Хави Эрнандес завершил свою игровую карьеру в катарском Аль-Садде, куда перешел после Барселоны. В мае 2019 испанец стал главным тренером этого клуба.

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