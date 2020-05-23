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Сльози на переповненому Камп Ноу – перший ювілей прощання Хаві з Барселоною

16:35 134 Читать на русском
Сльози на переповненому Камп Ноу – перший ювілей прощання Хаві з Барселоною
Хаві Ернандес / фото: Барселона

Легенда Барселони Хаві Ернандес не стримував емоцій після свого останнього матчу за клуб.

Рівно 5 років тому – 23 травня 2015-го – Хаві провів свій останній матч за Барселону. Каталонці зіграли внічию з Депортіво (2:2).

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Після завершення того матчу на Камп Ноу було багато емоцій та слів подяки на адресу легендарного капітана, який досі залишається рекордсменом клубу за кількістю матчів (767). Хаві провів у Барселоні майже усю свою кар'єру, завоювавши з командою 25 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Хаві Ернандес завершив свою ігрову кар'єру в катарському Аль-Садді, куди перейшов після Барселони. У травні 2019 року іспанець став головним тренером цього клубу.

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