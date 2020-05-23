Сльози на переповненому Камп Ноу – перший ювілей прощання Хаві з Барселоною

Легенда Барселони Хаві Ернандес не стримував емоцій після свого останнього матчу за клуб.

Рівно 5 років тому – 23 травня 2015-го – Хаві провів свій останній матч за Барселону. Каталонці зіграли внічию з Депортіво (2:2).

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів

Після завершення того матчу на Камп Ноу було багато емоцій та слів подяки на адресу легендарного капітана, який досі залишається рекордсменом клубу за кількістю матчів (767). Хаві провів у Барселоні майже усю свою кар'єру, завоювавши з командою 25 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Хаві Ернандес завершив свою ігрову кар'єру в катарському Аль-Садді, куди перейшов після Барселони. У травні 2019 року іспанець став головним тренером цього клубу.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1