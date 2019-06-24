Слезы через VAR, плевки в соперниц и протесты – женская сборная Камеруна устроила феерию на чемпионате мира

Африканки решили отличиться на турнире скандалами, а не яркой игрой.
Матч 1/8 финала завершился для Камеруна сокрушительным поражением от Англии со счетом 0:3.
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Уже в начале встречи одна из "львиц Теранги" Аугустин Эджанге отличилась плевком в руку соперницы Тони Дагген. Рефери Лианг Кин пропустила эпизод и не наказала нарушительницу.
В конце первого тайма англичанки забили второй гол, который зачислили только после просмотра видеоповторов. Камерунки возмутились из-за такого решения и просто стали в центре поля, отказываясь продолжать игру.
Во втором тайме произошел еще один спорный эпизод – Камерун сократил отставание до минимума, но гол был отменен из-за офсайда. На помощь рефери снова пришел VAR. Автор отмененного гола Нйойя Нишу расплакалась прямо на поле, а ее партнерши еще раз набросились на рефери.
После поражения африканская сборная прекратила свои выступления на женском чемпионате мира.