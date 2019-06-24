Слезы через VAR, плевки в соперниц и протесты – женская сборная Камеруна устроила феерию на чемпионате мира

Африканки решили отличиться на турнире скандалами, а не яркой игрой.

Матч 1/8 финала завершился для Камеруна сокрушительным поражением от Англии со счетом 0:3.

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Уже в начале встречи одна из "львиц Теранги" Аугустин Эджанге отличилась плевком в руку соперницы Тони Дагген. Рефери Лианг Кин пропустила эпизод и не наказала нарушительницу.

England star Toni Duggan accuses Augustine Ejangue of spitting on her during World Cup encounte

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В конце первого тайма англичанки забили второй гол, который зачислили только после просмотра видеоповторов. Камерунки возмутились из-за такого решения и просто стали в центре поля, отказываясь продолжать игру.

Absolutely bizarre. England goal goes to VAR, clearly onside, Cameroon see a replay in stadium, and decide there’s been some great injustice. Refuse to kick-off for ages, then won’t listen to manager as half-time whistle goes, going into huddle instead. pic.twitter.com/fTDjQ2cQ0Z — Annie Eaves (@AnnieEaves) 23 червня 2019 р.

Во втором тайме произошел еще один спорный эпизод – Камерун сократил отставание до минимума, но гол был отменен из-за офсайда. На помощь рефери снова пришел VAR. Автор отмененного гола Нйойя Нишу расплакалась прямо на поле, а ее партнерши еще раз набросились на рефери.

После поражения африканская сборная прекратила свои выступления на женском чемпионате мира.