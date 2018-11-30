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Следующий матч Семеду будет стоить Барселоне 5 млн евро

15:22 127 Читати українською
Следующий матч Семеду будет стоить Барселоне 5 млн евро
Нелсон Семеду / Фото ФК Барселона

Поединок 14-го тура Ла Лиги против Вильярреала может дорого обойтись чемпиону Испании.

Матч против Вильярреала может стать для защитника Барселоны Нелсона Семеду 50-м в футболке "блаугранас".

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Если португалец появится на поле, то каталонцы вынуждены будут заплатить Бенфике, за которую ранее выступал Семеду, 5 млн евро. Такой пункт был прописан в контракте между клубами во время трансфера Нелсона.

Напомним, Барселона заплатила за защитника 30 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Семеду провел 8 матчей, в которых результативными действиями не отличался.

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Испания14 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вильярреал: Воскресенье 02 декабря 2018

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