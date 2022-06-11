Этим летом Роберт Левандовски открыто конфликтует с Баварией, ведь хочет перед завершением карьеры попробовать свои силы в другом месте. Следом за поляком Йозуа Киммих заявил, что в будущем также не против оказаться в другой команде.

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"Сыграть заграницей – это было бы интересным испытанием. Не знаю, что произойдет через несколько лет, посмотрим. У меня очень хороший тренер, который ставит привлекательный футбол. Мне очень приятно находиться в Баварии, но в мыслях всегда будет профессиональный и личный вызов, связанный с тем, чтобы однажды открыть для себя новые горизонты", – цитирует Киммиха Goal со ссылкой на So Foot.

Напомним, что воспитанник Штутгарта перебрался в Баварию, когда ему было 20 лет. За 7 сезонов в Минхене Киммих сыграл почти три сотни матчей, в которых забил 33 гола и отдал 83 ассиста. Завоевал 18 титулов, среди которых победа в Лиге чемпионов.

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