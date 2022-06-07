Анна Левандовски, жена форварда Баварии Роберта Левандовски, прокомментировала слова своего мужа по поводу своего будущего.

В своем Instagram Анна посоветовала подписчикам ознакомиться с полной версией огненного интервью Левандовски.

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"Ты даже меня удивил, Роберт. Рекомендую интервью", – написала женщина в сорок со ссылкой на материал.

Напомним, Левандовски в интервью польскому изданию Onet подчеркнул, что хочет перейти именно в Барселону и гневно отозвался по поводу боссов Баварии, которые не хотят идти ему на встречу.

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