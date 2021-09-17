"Красно-белые" записали специальное видео из раздевалки и выложили его в официальном Instagram клуба.

Качараба покинул матч Лиги конференций на носилках – украинец выбыл на длительное время

"Тарас, держись!" – хором воскликнули игроки и тренерский штаб пражан. Качараба сломал скулу и вынужден был покинуть поле на носилках. Ныне он находится в военном госпитале в Стршешовице, где в понедельник пройдет детальное обследование. Ориентировочный срок восстановления защитника – 4-6 недель. Затем украинец будет играть в защитной маске.

К слову, даже без Качарабы Славия сумела одолеть берлинский Унион (3:1) и единолично возглавила квартет E Лиги конференций.

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