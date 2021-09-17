Защитник Славии Тарас Качараба не смог доиграть до конца матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций против Унион Берлин.

В начале второго тайма Качараба столкнулся с соперником, в результате чего получил перелом скуловой дуги.

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Украинец не смог покинуть поле собственными силами – защитника вынесли на носилках. Официальный твиттер Славии сообщает, что Качараба пропустит от 4 до 6 недель, однако Тарасу предстоит пройти углубленный медосмотр.

К слову, защитник сборной Украины провел 7 матчей за Славию в текущем сезоне, в которых отметился забитым голом. Также Качараба дебютировал в составе "сине-желтых".

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