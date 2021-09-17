Празька Славія після стартового туру Ліги конференцій у повному складі висловила слова підтримки оборонцю команди Тарасу Качарабі.

"Червоно-білі" записали спеціальне відео з роздягальні та виклали його в офіційному Instagram клубу.

Качараба покинув матч Ліги конференцій на ношах – українець вибув на тривалий час

"Тарасе, тримайся! – хором вигукнули гравці та тренерський штаб пражан. Качараба зламав вилицю і змушений був покинути поле на ношах. Нині він перебуває у військовому госпіталі в Стршешовіце, де в понеділок пройде детальне обстеження. Орієнтовний термін відновлення оборонця – 4-6 тижнів. Потім українець гратиме в захисній масці.

До слова, навіть без Качараби Славія зуміла здолати берлінський Уніон (3:1) та одноосібно очолила квартет E Ліги конференцій.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій – тактичний крах луганців і тріумф системи над хаосом