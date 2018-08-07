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Славия и Динамо играют вничью в матче квалификации Лиги чемпионов – Беседин упустил супершанс

21:45 110 Читати українською
Славия и Динамо играют вничью в матче квалификации Лиги чемпионов – Беседин упустил супершанс
Славия – Динамо: отчет и счет матча квалификации Лиги чемпионов 2018/19

Славия и Динамо Киев встречаются в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19. Отчет и счет матча ЛЧ читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Славия – Динамо стартовал в 20:30 по киевскому времени. Команды играют в Праге на стадионе Эден, который принимал Суперкубок Европы 2013 года Бавария – Челси (5:4 по пен.).

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Первый супермомент мы увидели на 3-й минуте. Гармаш и Цыганков разыграли быструю стенку, последний прострелил справа, но Беседин умудрился с нескольких метров пробить во вратаря. Славия ответила мгновенно. Сикору потеряли в штрафной Динамо, но во-первых, он залез в офсайд, а во-вторых, удар совсем не получился. На 9-й минуте Денис Бойко упал на газон, корчась от боли. Украинский вратарь смог подняться на ноги и продолжить игру, но чувствовал определенный дискомфорт в правой руке.

Прошло несколько минут, и Шкода выиграл воздушную борьбу с Бурдой после подачи справа – Бойко хладнокровно прибрал мяч к рукам. Новая угроза пришла с левого фланга Славии. Змргалу удалось выйти на ударную позицию, но только не попасть в ближний угол. Во второй половине тайма динамовцы отдали инициативу, их лидеру Цыганкову ничего не позволяли придумать, а хозяева владели преимуществом, но никак не могли прицельно пробить.

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Динамо содало лучший момент первого тайма, но в целом продуктивнее выглядели чехи: 8 – 4 по ударам. А вот процент владения мячом ощутимо больше у киевлян – 58 на 42.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации. Первый матч

Славия – Динамо (2-й тайм)

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага

live 64'
0 : 0
Динамо Киев
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