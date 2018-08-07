Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Славия Прага принимает Динамо Киев в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Славия – Динамо

7 августа, 20:30, Прага, "Эден Арена"

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

Телетрансляции на канале "2 +2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После вылета Базеля из квалификации Лиги чемпионов Динамо стало "сеяным" в плей-офф, в котором будет шанс сыграть против достаточно равных Аякса или Стандарда. Единственным препятствием на этом пути является пражская Славия – вице-чемпион Чехии, который в 11 последних матчах своего чемпионата проиграл лишь однажды, а в новом сезоне не знал поражений вообще. Игру этой команды оценивают по-разному: для одних она оборонная, для других – атакующая, а известный футбольный агент Вячеслав Заховайло вообще считает, что Славия играет в полусельский футбол. Нынешняя статистика говорит, что Славия умеет играть и позади, и впереди: в последних трёх матчах чехи забили аж десять голов при лишь одном пропущенном. Правда, соперниками были середнячки и аутсайдеры, но букмекерам и этого хватило, чтобы признать пражан фаворитами игры против Динамо.

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Славия Прага – фаворит игры против Динамо Киев по версии букмекеров

Славия – одна из базовых команд сборной Чехии, против которой осенью нам придется играть в Лиге наций и которая сейчас выглядит очень перспективно. Как в сборной, так и в клубе особенно выделяются опорный полузащитник Томаш Соучек и атакующий центрхав Иосиф Хушбауер – первый хорошо действует в отборе и славится сильным ударом, а второй в последнем матче отметился дублем. Также следует отметить Милана Шкоду, который прекрасно играет головой, и мобильного латераля Владимира Цоуфала. Впрочем, главной звездой команды является хорошо известный словак Мирослав Стох – техничный, быстрый и с хорошим ударом. Короче говоря, с кадровой комплектацией у Славии полный порядок.

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Динамо начало новый сезон крайне убедительно, в первых четырёх матчах переиграв чемпиона Украины, бронзового призёра и крепкого новичка-середнячка – и всё это произошло без пропущенных голов! Впрочем, качество атакующей игры киевлян пока неочевидно: подопечные Хацкевича классно играют сзади, однако три из четырёх голов они забили после грубых вратарских ляпов. С одной стороны, это говорит об умении наказывать за ошибки, однако с другой создаётся впечатление, будто атака только на них и держится. Динамо немало создало и в матче против Ворсклы, и со Львовом, и с Шахтером, однако подавляющее большинство моментов трудно было назвать выдающимися. Пока Динамо – безжалостный киллер, а не футбольный художник.

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Кадровая комплектация "бело-синих" близка к идеальной, но имеет один важный недостаток – команда вступает в турнир без быстроногого забивного форварда, которого в течение лета требовал Хацкевич. Артем Беседин, конечно, выглядит очень круто, но его козырем является неутомимая работа на пользу команды, в то время как бомбардирские качества нападающего пока провисают. Возможно, проблему удастся решить за счет приобретения Владислава Супряги, однако информация о его трансфере пока не подтверждена. Динамо снова нужно положиться на самоотверженность Беседина – впрочем, пока Хацкевич им доволен настолько сильно, что не стесняется сравнивать с Оливье Жиру.

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Статистика противостояний и интересные факты

1. Славия и Динамо никогда не играли друг с другом в официальных матчах. Команды встречались в 2016 году в товарищеской игре – тогда Славия победила со счетом 1:2.

2. Матчи между украинскими и чешскими командами отличаются чрезвычайной неуступчивостью: в 12 официальных играх украинцы и чехи побеждали по 5 раз, а ещё 2 матча свели к ничьей. Общий счет – 17:15 в пользу УПЛ.

3. Славия дважды играла против украинских команд – в сезоне 2000/01 она встретилась в квалификации Лиги чемпионов с Шахтером, выиграв на выезде (0:1), но проиграв дома (0:2).

4. В матчах на вылет чехи лишь однажды смогли выбить украинскую команду – в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14 Виктория Пльзень прошла донецкий Шахтер. Украинцы проходили чехов четыре раза.

5. Если украинские клубы натыкаются в квалификации на чешские, то, в основном, они потом выходят из группы. Так было с Динамо в Лиге чемпионов 1998/99 и Днепром в квалификации Лиги Европы 2012/13. Только Шахтер после победы над Славией квалификации ЛЧ 2000/01 не смог выйти из группы.

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Кадровая ситуация

Главный тренер Славии Индржих Трпишовски не сможет рассчитывать на помощь Якуба Югаса – основного защитника в прошлом сезоне, который травмировался на сборах. Для команды, которая в первую очередь старается внимательно сыграть позади, это может стать серьёзной проблемой, хотя в новом сезоне Славия пропустила лишь один гол. Также получил повреждение перспективный хавбек Якуб Громада, хотя его потеря не столь ощутима – всё же, он является лишь игроком ротации. Что касается других позиций, то с ними у соперника всё отлично.

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Динамо особых проблем с составом не имеет. На матч против Славии киевляне полетели без Николая Шапаренко, которому недавно сломали нос, взамен взяв с собой новичков Сидклея и Буэно. Также неясно, готов ли к матчу Иосип Пиварич – хорват вернулся в команду только за день до игры против Шахтера, хотя успел сыграть один тайм за дубль. В целом же, Александр Хацкевич не страдает от кадровых проблем, имея широкий выбор футболистов на матч.

Ориентировочные составы на матч Славия – Динамо

Славия: Коларж, Боржил, Дели, Нгаджуи, Цоуфал, Соучек, Змргал, Сыкора, Хушбауэр, Стох, Шкода

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Беседин.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Динамо и Славия достаточно являются достаточно похожими командами с футболистами примерно одного уровня и желанием играть "вторым номером". Считать чехов проходным соперником было бы большой ошибкой: на некоторых позициях они имеют преимущество над киевлянами по опыту и эффективности (например, в нападении и зоне под форвардом), хотя на флангах преимущество однозначно за "бело-синими". Славия – упрямый и классный коллектив, который будет стараться затянуть Динамо в болото силовой борьбы и полуэпизодов. Очень важно не проигрывать подборы и верховые мячи – чехи сильны на контратаках, а Милан Шкода просто шедеврально играет головой в чужой штрафной. Словом, это будет очень тяжелый и, возможно, скучный матч.

Фланги должны обеспечить Динамо положительный результат в игре против Славии

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Проблема Славии заключается в игре именно против Динамо, ведь подопечные Александра Хацкевича собаку съели на разрушении атак и использовании чужих ошибок. Кроме того, Динамо является более опытной командой, которая регулярно играет против тактически сильных колетивив – и речь не только о еврокубках, но и о внутреннем чемпионате. Да и опыт международных матчей у динамовцев повыше – тот же Цыганков в прошлом сезоне крутился на страницах западной прессы, а Пиварич вообще является вице-чемпионом мира. Это, кстати, вновь подтверждает преимущество Динамо на флангах – а значит, и в контратаках. Киевляне хотя бы раз просто обязаны поймать Славию, после чего можно будет засесть в обороне и спокойно играть по счёту. Такой вариант нас вполне устраивает.

Михаил Юхименко, Футбол 24