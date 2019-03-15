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Славія –​​​​​​​ Севілья –​​​​​​​ 4:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

08:26 95 Читати українською
Славія –​​​​​​​ Севілья –​​​​​​​ 4:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Славия –​​​​​​​ Севилья –​​​​​​​ 4:3 / ФК Севилья

Славия в фантастическом матче победила Севилью и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

15’ Мишель Нгаду-Нгаджи
46’ Томаш Соучек
102’ Мик ван Бурен
119’ Симон Кьяер
 
Виссам Бен-Йеддер 44’
Мунир Эль-Хаддади 54’
Франко Васкес 98’

Славия в матче 1/8 финала Лиги Европы принимала Севилью. Команды в основное время снова расписали мировую 2:2, а потому поединок перешел в экстратаймы. Фанко Васкес на 98-й минуте забил, казалось бы, победный мяч, но чешская команда создала подвиг и усилиями ван Бюрена и Траоре заставила испанцев попрощаться с турниром.

Славия в феерическом матче отправила Севилью за борт Лиги Европы, Арсенал сделал камбэк с Ренном

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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