Славия в фантастическом матче победила Севилью и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Славия в матче 1/8 финала Лиги Европы принимала Севилью. Команды в основное время снова расписали мировую 2:2, а потому поединок перешел в экстратаймы. Фанко Васкес на 98-й минуте забил, казалось бы, победный мяч, но чешская команда создала подвиг и усилиями ван Бюрена и Траоре заставила испанцев попрощаться с турниром.

Славия в феерическом матче отправила Севилью за борт Лиги Европы, Арсенал сделал камбэк с Ренном