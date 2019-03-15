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Славія –​​​​​​​ Севілья –​​​​​​​ 4:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

08:26 412 Читать на русском
Славія –​​​​​​​ Севілья –​​​​​​​ 4:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Славія –​​​​​​​ Севілья –​​​​​​​ 4:3 / ФК Севілья

Славія у фантастичному матчі перемогла Севілью та вийшла у чвертьфінал Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

15’ Мішель Нгаду-Нгаджі
46’ Томаш Соучек
102’ Мік ван Бурен
119’ Сімон К'яер
 
Віссам Бен-Єддер 44’
Мунір Ель-Хаддаді 54’
Франко Васкес 98’

Славія у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймала Севілью. Команди в основний час знову розписали мирову 2:2, а тому поєдинок перейшов в екстратайми. Фанко Васкес на 98-й хвилині забив, здавалось би, переможний м'яч, але чеська команда створила подвиг та зусиллями ван Бюрена і Траоре змусила іспанців попрощатись із турніром.

Славія у феєричному матчі відправила Севілью за борт Ліги Європи, Арсенал зробив камбек з Ренном

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліга Європи Севілья Севілья Відеоновини Славія Прага Славія Прага Славія Прага - Севілья
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