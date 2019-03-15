Славія у фантастичному матчі перемогла Севілью та вийшла у чвертьфінал Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Славія у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймала Севілью. Команди в основний час знову розписали мирову 2:2, а тому поєдинок перейшов в екстратайми. Фанко Васкес на 98-й хвилині забив, здавалось би, переможний м'яч, але чеська команда створила подвиг та зусиллями ван Бюрена і Траоре змусила іспанців попрощатись із турніром.

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