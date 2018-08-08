Славия – Динамо: послематчевая пресс-конференция Индржиха Трпишовски

Наставник Славии Индржих Трпишовски прокомментировал ничью своей команды в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо (1:1).

"В общем, у меня неоднозначные ощущения после матча. Если бы мы не забили, я бы оценил их негативно. Мы сыграли хорошо, за исключением первых 20 минут страха. В конце поединка преимущество было на нашей стороне, мы постоянно давили на соперника. Было создано немало моментов у ворот Динамо, однако курьезный гол пропустили мы.

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У Динамо было всего два момента за весь матч и один из них они реализовали. Пропущенный гол? Это наша грубая ошибка. Команда просто остановилась в момент, когда нужно было продолжать защищаться. Мы имели больше моментов, но забили лишь один мяч. Нам нужно было сыграть более компактно против Динамо. Итоговый результат больше устраивает киевлян.

Нас удивило появление на поле Дениса Гармаша. Мы ожидали увидеть Владимира Шепелева.

Мы не будем отсиживаться в обороне в Киеве. Нам обязательно нужен гол в ответном матче. Все будет зависеть от того, как закончится первый тайм киевского матча. Нужно продемонстрировать интенсивность в атаке и тогда мы сможем достичь положительного результата", – цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.

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