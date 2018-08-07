Славия – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии.

"Игра, к которой мы готовились, и была на футбольном поле. Много борьбы, много навесных передач, борьба вверху, внизу, фланговые подачи. Достаточно неплохо выглядели.

Славия – Динамо – видео голов

В начале матча, пока владели мячом, мяч был внизу, игра шла так, как договаривались с ребятами. Как только отдавали мяч, прижимались к воротам, возникала опасность именно из этих навесов, подборов.

В принципе, результат первого матча удовлетворительный. Конечно, было жарко, но погода для обеих команд одинакова. Я говорю о своей команде – в плане движения она выдержала", – сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча в Праге.