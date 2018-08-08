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Славия – Динамо: болельщики киевлян спели известный хит про Путина

7 августа 23:38 40 Читати українською
Славия – Динамо: болельщики киевлян спели известный хит про Путина
Славия – Динамо – 1:1

На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо в Праге фанаты киевского клуба спели песню "Путин х*йло".

Инцидент произошел на восемнадцатой минуте матча. Несмотря на то, что только тысяча болельщиков "бело-синих" отправилось в Прагу, песню о Путине было хорошо слышно на почти полностью заполненных трибунах Эден Арены.

Славия – Динамо – видео голов и обзор матча

Напомним, что Динамо не смогло удержать победный счет в матче против Славии, пропустив с пенальти на последних минутах встречи.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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