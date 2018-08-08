Славия – Динамо: болельщики киевлян спели известный хит про Путина

На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо в Праге фанаты киевского клуба спели песню "Путин х*йло".

Инцидент произошел на восемнадцатой минуте матча. Несмотря на то, что только тысяча болельщиков "бело-синих" отправилось в Прагу, песню о Путине было хорошо слышно на почти полностью заполненных трибунах Эден Арены.

Славия – Динамо – видео голов и обзор матча

Напомним, что Динамо не смогло удержать победный счет в матче против Славии, пропустив с пенальти на последних минутах встречи.