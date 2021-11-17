Украина уверенно одолела Боснию и Герцеговину (2:0), один из голов после выхода на замену забил нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик.

"Хорошо, что есть такой игрок в команде": Довбик – о своем голе боснийцам и роли джокера в сборной Украины

"Мы прошли только полдороги. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине!" – написал Артем в Instagram.

Напомним, эта победа позволила команде Петракова финишировать на второй строчке в группе D. Теперь украинцев ожидает плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут бороться 12 сборных.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова