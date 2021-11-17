"Слава Украине!" – Довбик не спешит радоваться после победы над боснийцами
19:28 - Читати українською
Форвард сборной Украины Артем Довбик назвал свою мечту.
завершено
Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
Украина уверенно одолела Боснию и Герцеговину (2:0), один из голов после выхода на замену забил нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик.
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"Мы прошли только полдороги. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине!" – написал Артем в Instagram.
Напомним, эта победа позволила команде Петракова финишировать на второй строчке в группе D. Теперь украинцев ожидает плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут бороться 12 сборных.
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