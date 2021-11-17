"Слава Україні!" – Довбик не поспішає радіти після звитяги над боснійцями
19:26 - Читать на русском
Форвард збірної України Артем Довбик назвав свою мрію.
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Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
Україна впевнено здолала Боснію та Герцеговину (2:0), один з голів після виходу на заміну забив нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик.
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"Ми пройшли лише півдороги. Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу. Слава Україні!" – написав Артем в Instagram.
Нагадаємо, ця перемога дозволила команді Петракова фінішувати на другій сходинці у групі D. Тепер на українців очікує плей-офф, де за три путівки на Мундіаль боротимуться 12 збірних.
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