Україна впевнено здолала Боснію та Герцеговину (2:0), один з голів після виходу на заміну забив нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик.

"Добре, що є такий гравець у команді": Довбик – про свій гол боснійцям та роль джокера у збірній України

"Ми пройшли лише півдороги. Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу. Слава Україні!" – написав Артем в Instagram.

Нагадаємо, ця перемога дозволила команді Петракова фінішувати на другій сходинці у групі D. Тепер на українців очікує плей-офф, де за три путівки на Мундіаль боротимуться 12 збірних.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова