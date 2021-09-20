"Подготовка начнется непосредственно после матча со СК Днепр-1, то есть перед самой игрой. Это топовая, европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет.

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На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает. Мы понимаем с кем будем играть, но так же, на их фоне хотим показать и свой достойный футбол", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

К слову, матч Заря – Рома состоится 30 сентября в Запорожье. Начало поединка в 19:45.

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