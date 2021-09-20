"Підготовка розпочнеться безпосередньо після матчу зі СК Дніпро-1, тобто перед самою грою. Це топова, європейська команда, думаю, кожен має уявлення про цього суперника і яким він є.

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На такому рівні зіграти, а не по телевізору переглянути, будь-який футболіст, особливо початківець, мріє. Ми розуміємо з ким гратимемо, але також на їхньому фоні хочемо показати і свій достойний футбол", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

До слова, матч Зоря – Рома відбудеться 30 вересня у Запоріжжі. Початок поєдинку о 19:45.

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