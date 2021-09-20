Всеукраинское объединение тренеров признало Виктора Скрипника лучшим наставником по итогам 8-го тура УПЛ. Отмечается, что Заря, несмотря на неудачи в еврокубках, на внутренней арене уже приблизилась к третьему месту на расстояние в два очка.

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Лучшим игроком экспертное жюри УПЛ признало Олега Билыка. Голкипер Александрии стал настоящим героем встречи с Динамо, пропустив лишь с пенальти. В голосовании Билык опередил Андрея Тотовицкого (Десна) и Виктора Цыганкова (Динамо Киев).

Интересно, что после восьми сыгранных матчей Заря и Александрия набрали одинаковое количество очков (по 14), деля 6-7 места.

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