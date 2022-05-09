Запросити 52-річного фахівця може донецький Шахтар, повідомляє Footboom.

Де Дзербі остаточно вирішив покинути Шахтар і має суперваріант з учасником Ліги чемпіонів, – ЗМІ

"Гірники" також готуються до прощання з Роберто Де Дзербі і, найімовірніше, шукатимуть українського тренера. Скрипник якісно відпрацював 3 роки у Зорі та готовий робити крок на новий рівень. Щоправда, керманича луганців можуть покликати і в Європу.

У послугах фахівця зацікавлена празька Славія, за яку виступають українці Качараба і Таловєров. Наразі столична команда бореться з Вікторією Пльзень за чемпіонство, а в Лізі конференцій сенсаціно дійшла до чвертьфіналу.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником