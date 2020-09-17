Как стало известно Футбол 24 Виктор Скрипник мог возглавить Динамо Загреб после отставки Игора Йовичевича. Украинский тренер попал в поле зрения хорватов еще тогда, когда они готовились к матчам с Шахтером в Лиге чемпионов и пересмотрели матч чемпионата Шахтер – Заря (4:3).

Сабо заподозрил Скрипника в желании покинуть Зарю

После отставки Йовичевича в шорт-лист Загреба входили словенец Матьяж Кек и хорват Роберт Просинечки, но с ними не удалось договориться. От идеи со Скрыпником также отказались, поскольку оказались не готовы выплатить за него компенсацию в 500 тысяч евро и опасались, что ему понадобится время для знакомства с командой в тот момент, когда предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Однако сейчас Динамо может вернуться к переговорам – из Лиги чемпионов вылетели, а Скрипник близок к уходу из Зари. Соответственно, выплачивать компенсацию не придется.

Напомним, 50-летний специалист возглавил Зарю прошлым летом и в первый сезон привел луганчан к "бронзе" УПЛ. Недавно наставник "мужиков" был близок к подписанию контракта с СК Днепр-1, а на его место должен был прийти экс-тренер Мариуполя Александр Бабич, однако в последний момент сделка сорвалась.

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