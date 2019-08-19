Скрипник: Меня взбесил второй гол Александрии

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Александрии (1:2).

"Можно сказать, что матч был очень хорошим. Большие скорости, как для нашего чемпионата. Две команды играли на победу. Случилось то, что случилось. Мы проиграли. Не могу сказать, что нас возили.

Заря – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Александрия выиграла заслуженно, если смотреть на счет и моменты. Меня взбесил второй гол, который мы пропустили из-за индивидуальных ошибок. Имеем то, что имеем. Поражение, думаю, сделает нас только сильнее. Все расстроены.

Виталий Вернидуб в ближайшее время будет прооперирован. Он вылетел на неопределенный срок. На данный момент у нас только два центральных защитника. Первый раз играли в этой связке, но это не отговорка и не причина поражения.

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Мы проиграли команде, которая была более свежая. Не случайно они заняли третье место в прошлом сезоне. Мы хотим быть там же, и будем бороться", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.