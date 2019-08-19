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Скрипник: Меня взбесил второй гол Александрии

06:30 358 Читати українською
Скрипник: Меня взбесил второй гол Александрии
Виктор Скрипник / ФК Александрия

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Александрии (1:2).

88’ Богдан Леднев
 
Кирилл Ковалец 57’
Кирилл Ковалец 75’
57’ Кирилл Ковалец
75’ Кирилл Ковалец
88’ Богдан Леднев

"Можно сказать, что матч был очень хорошим. Большие скорости, как для нашего чемпионата. Две команды играли на победу. Случилось то, что случилось. Мы проиграли. Не могу сказать, что нас возили.

Заря – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Александрия выиграла заслуженно, если смотреть на счет и моменты. Меня взбесил второй гол, который мы пропустили из-за индивидуальных ошибок. Имеем то, что имеем. Поражение, думаю, сделает нас только сильнее. Все расстроены.

Виталий Вернидуб в ближайшее время будет прооперирован. Он вылетел на неопределенный срок. На данный момент у нас только два центральных защитника. Первый раз играли в этой связке, но это не отговорка и не причина поражения.

Александрия на выезде победила Зарю – Виктор Скрипник потерпел первое поражение в УПЛ

Мы проиграли команде, которая была более свежая. Не случайно они заняли третье место в прошлом сезоне. Мы хотим быть там же, и будем бороться", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Заря - Александрия Заря Заря Александрия Александрия Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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