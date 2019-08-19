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Скрипник: Мене розлютив другий гол Олександрії

06:30 1858 Читать на русском
Скрипник: Мене розлютив другий гол Олександрії
Віктор Скрипник / ФК Олександрія

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку від Олександрії (1:2).

88’ Богдан Лєднєв
 
Кирило Ковалець 57’
Кирило Ковалець 75’
57’ Кирило Ковалець
75’ Кирило Ковалець
88’ Богдан Лєднєв

"Можна сказати, що матч був дуже хорошим. Великі швидкості, як для нашого Чемпіонату. Дві команди грали на перемогу. Сталося те, що сталося. Ми програли. Не можу сказати, що нас возили.

Зоря – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Олександрія виграла заслужено, якщо дивитися на рахунок і моменти. Мене розлютив другий гол, який ми пропустили через індивідуальні помилки. Маємо те, що маємо. Поразка, думаю, зробить нас тільки сильнішими. Всі засмучені.

Віталій Вернидуб найближчим часом буде прооперований. Він вилетів на невизначений термін. На даний момент у нас тільки два центральні захисники. Перший раз грали в цій зв’язці, але це не відмовка і не причина поразки.

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Ми програли команді, яка була більш свіжа. Не випадково вони посіли третє місце в минулому сезоні. Ми хочемо бути там же, і будемо боротися", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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Зоря - Олександрія Зоря Зоря Олександрія Олександрія Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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