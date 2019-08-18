Александрия на выезде победила Зарю – Виктор Скрипник потерпел первое поражение в УПЛ

Александрия в рамках 4-го тура УПЛ переиграла луганскую Зарю благодаря дублю Кирилла Ковальца (1:2).

Первый тайм был тяжелым для просмотра. Команды не поднимали скоростей и крайне слабо выглядели в позиционном наступлении, а те моменты, которые возникали, по качеству были невысокими. Немного острее начала Заря, которая могла открыть счёт на 6-й минуте после врыва Кочергина в штрафную – Владислав уже обошёл голкипера, но пробить не сумел. Кроме того, на 14-й неплохо стрелял с дистанции Юрченко, однако Панькив справился. У Александрии можно вспомнить разве что дальний удар Третьякова мимо левой штанги.

В дальнейшем команды перешли к типичному украинскому бей-беги, которое не завершилось до самого перерыва. С началом второго тайма картина стала не намного лучше, но появилась хоть какая-то осмысленная острота. В частности, луганчане накрыли соперника высоким прессингом, а на 53-й минуте упустили прекрасный шанс выйти вперёд – это Михайличенко прорвался на линию штрафной, но пробил выше ворот.

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Наказание за расточительность пришло мгновенно. На 57-й минуте Лучкевич легко обошёл Чеберко и прострелил в штрафную на Третьякова, а тот нанёс удар с близкой дистанции. Шевченко парировал перед собой, а на добивании тут же сыграл Ковалец – 0:1! Виктор Скрипник сразу бросил в бой Русина и Будкивского, но создать хотя бы один интересный момент в атаке "мужикам" никак не удавалось. Александрия же не останавливалась: на 62-й минуте с дистанции пробил Третьяков, а на 68-й выстрелил Ковалец – последний удар прошёл прямо над перекладиной!

В конце концов, гости дожали Зарю на 75-й минуте. Юрченко грубо обрезался на своей половине поля, а Ковалец, прорвавшись по левому флангу в штрафную, завершил проход точным выстрелом с острого угла – 0:2! На 80-й же Кирилл мог устроить разгром, получив пас пяткой от Ситала и пробив с нескольких метров, однако мяч пролетел выше ворот.

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Виктор Скрипник бросил в бой Богдана Леднева, которому на 88-й минуте прямым ударом со штрафного удалось сократить отставание Зари – ошибся Панькив, который выставил минимальную стенку и пропустил в ближний угол. Впрочем, спастись луганчанам не было суждено. Финальный свисток зафиксировал победу Александрии.

Таким образом, Александрия набрала шесть очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице УПЛ. Заря, потерпев первое поражение в чемпионате при Викторе Скрипнике, осталась на втором месте, имея в активе семь зачётных баллов.

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