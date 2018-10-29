Скрипник и еще один экс-тренер УПЛ – кандидаты на пост наставника Спартака

Московский Спартак рассматривает кандидатов на главного тренера команды среди бывших представителей чемпионата Украины.
Руководство московского Спартака рассматривает возможность пригласить украинского специалиста Виктора Скрипника на пост тренера команды, сообщает комантатор Илья Казаков в Твиттере.
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Украинский специалист сейчас возглавляет ФК Рига.
Еще одним кандидатом является экс-тренер львовских Карпат Олег Кононов, который сейчас является наставником тульского Арсенала.
По информации журналиста, в Спартаке рассматривают возможность тренерского тандема Скрипника и Кононова.
Напомним, после отставки Массимо Карреры Рауль Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.
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