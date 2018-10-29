toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Скрипник и еще один экс-тренер УПЛ – кандидаты на пост наставника Спартака

23 октября 12:13 192 Читати українською
Скрипник и еще один экс-тренер УПЛ – кандидаты на пост наставника Спартака
Когда узнал, что тебя приглашают в Спартак. Виктор Скрипник / Фото Bild

Московский Спартак рассматривает кандидатов на главного тренера команды среди бывших представителей чемпионата Украины.

Руководство московского Спартака рассматривает возможность пригласить украинского специалиста Виктора Скрипника на пост тренера команды, сообщает комантатор Илья Казаков в Твиттере.

Леоненко: Рианчо – "пустышка", как и Сергей Ребров, испанец ненадолго задержится в Спартаке

Украинский специалист сейчас возглавляет ФК Рига.

Еще одним кандидатом является экс-тренер львовских Карпат Олег Кононов, который сейчас является наставником тульского Арсенала.

По информации журналиста, в Спартаке рассматривают возможность тренерского тандема Скрипника и Кононова.

Напомним, после отставки Массимо Карреры Рауль Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.

Рианчо – о своем назначении наставником Спартака: У меня нет никаких эмоций

Теги
Россия Виктор Скрипник Виктор Скрипник Спартак Москва Спартак Москва Олег Кононов Олег Кононов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо сенсационно проиграло Львову
    Україна — 28 окт923 Динамо сенсационно проиграло Львову
20
час
:
40
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук