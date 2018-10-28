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Скрипник та ще один екс-тренер УПЛ – кандидати на посаду наставника Спартака

23 жовтня 12:13 394 Читать на русском
Скрипник та ще один екс-тренер УПЛ – кандидати на посаду наставника Спартака
Коли дізнався, що тебе запрошують в Спартак. Віктор Скрипник / Фото Bild

Московський Спартак розглядає кандидатів на головного тренера команди серед колишніх представників чемпіонату України.

Керівництво московського Спартака розглядає можливість запросити українського фахівця Віктора Скрипника на посаду тренера команди, повідомляє комантатор Ілля Казаков у Твіттері.

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Український фахівець зараз очолює ФК Рига.

Ще одним кандидатом є екс-тренер львівських Карпат Олег Кононов, який зараз є наставником тульського Арсенала.

За інформацією журналіста, у Спартаку розглядають можливість тренерського тандему Скрипника і Кононова.

Нагадаємо, після відставки Массімо Каррери Рауль Ріанчо став виконувачем обов'язків головного тренера московського Спартака.

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Теги
Росія Віктор Скрипник Віктор Скрипник Спартак Москва Спартак Москва Олег Кононов Олег Кононов
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