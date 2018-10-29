toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Рианчо – о своем назначении наставником Спартака: У меня нет никаких эмоций

22 октября 20:05 187 Читати українською
Рианчо – о своем назначении наставником Спартака: У меня нет никаких эмоций
Рауль Рианчо и Сергей Ребров / Фото из соцсетей

Экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо Рауль Рианчо прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности наставника московского Спартака.

"У меня пока нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью.

Спартак уволил Карреру – экс-тренер Динамо Рианчо стал и. о. главного тренера

Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические, а все остальное за ними", – цитирует Рианчо издание sport24.

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо возглавил Спартак после отставки Массимо Карреры, которого уволило руководство московского клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.

Почему Реал не увольняет Лопетеги, хотя переживает одну из мрачнейших серий в истории – Перес нашел неожиданный вариант

Теги
Россия Спартак Москва Спартак Москва Рауль Рианчо Рауль Рианчо Массимо Каррера Массимо Каррера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
36
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук