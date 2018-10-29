Рианчо – о своем назначении наставником Спартака: У меня нет никаких эмоций

Экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо Рауль Рианчо прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности наставника московского Спартака.
"У меня пока нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью.
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Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические, а все остальное за ними", – цитирует Рианчо издание sport24.
Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо возглавил Спартак после отставки Массимо Карреры, которого уволило руководство московского клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.
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