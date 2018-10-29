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Леоненко: Рианчо – "пустышка", как и Сергей Ребров, испанец ненадолго задержится в Спартаке

22 октября 22:04 371 Читати українською
Леоненко: Рианчо – "пустышка", как и Сергей Ребров, испанец ненадолго задержится в Спартаке
Рауль Рианчо и Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Футбольный эксперт Виктор Леоненко не подбирал слов, комментируя назначение экс-ассистента Сергея Реброва Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера Спартака.

"Слава богу, с Рианчо не работал. Что о нем сказать? Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, Спартаку он может и подойти – Спартак же типа как Барселона играет.

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Я помню нормальный Спартак, а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с Динамо чемпионат, потому что через все эти события киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который – не буду говорить это плохое слово... он был в Рубине, еще где-то. И везде были провалы.

Динамо как играло? Бей вперед и беги – чисто олени. Спартак, который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо "и.о.", то, наверное, надолго не останется. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Ассистент тренера так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, кричал. Зачем в команде второй главный тренер?", – цитирует Лоненка издание Sport24.

Напомним, бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо возглавил Спартак после отставки Массимо Карреры, которого уволило руководство московского клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Россия Спартак Москва Спартак Москва Сергей Ребров Сергей Ребров Виктор Леоненко Рауль Рианчо Рауль Рианчо Массимо Каррера Массимо Каррера
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