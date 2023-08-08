Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник міг залишити свою посаду вже у Львові після матчу з Рухом, який полтавці провалили.

Український фахівець Віктор Скрипник, який нині очолює полтавську Ворсклу, може вже найближчим часом покинути свою посаду. Про це повідомляє видання Спортивка.

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За повідомленням джерела, після програного матчу другого туру УПЛ, де Ворскла грала проти львівського Руха, у роздягальню зайшов один з керівників клубу. Там відбулась жорстка розмова на підвищених тонах з футболістами команди та коучем Віктором Скрипником. За її підсумками керівництво Ворскли все ж дало Скрипнику кілька матчів на виправлення ситуації.

Нагадаємо, Ворскла програла грузинській Ділі в кваліфікації Ліги конференцій. В номінально домашньому матчі підопічні Скрипника обіграли грузинів з рахунком 2:1, але на виїзді поступились 1:3.

В наступному турі Ворскла зіграє з луганською Зорею. Матч заплановано на неділю, 13 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 15:00.

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