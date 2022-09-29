"Перед игрой снова начались подленькие разговоры, стали считать деньги. Вацко снова посчитал деньги Шевченко и Петракова. Скоро, мне кажется, Вацко уже и состав будет назначать. Где вы видели, что комментатор подсказывает главному тренеру сборной страны, кого брать, кого ставить, а кого нет?

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Не считаю, что что-то страшное произошло, не считаю, что нужно увольнять главного тренера. Считаю, что этих непонятных и подленьких журналистов нужно держать подальше от сборной. Эту игру можно было спасти, если бы была тишина перед важным матчем", – поделился Леоненко в авторской программе на YouTube.

Напомним, что Украина завершила групповой этап Лиги наций на 2 месте, уступив Шотландии 2 очка. "Сине-желтые" должны были обыгрывать соперника, чтобы возглавить квартет, однако расписали безголевую ничью.

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