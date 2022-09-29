"Перед грою знову почалися підленькі розмови, почали рахувати гроші. Вацко знову порахував гроші Шевченка та Петракова. Скоро, мені здається, Вацко вже й склад призначатиме. Де ви бачили, що коментатор підказує головному тренеру збірної країни, кого брати, кого ставити, а кого – ні?

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Не вважаю, що щось страшне сталося, не вважаю, що треба звільняти головного тренера. Вважаю, що цих незрозумілих та підленьких журналістів треба тримати подалі від збірної. Цю гру можна було врятувати, якби була тиша перед важливим матчем", – поділився Леоненко у авторській програмі на YouTube.

Нагадаємо, що Україна завершила груповий етап Ліги націй на 2 місці, поступившись Шотландії 2 очками. "Синьо-жовті" мали обігрувати суперника, аби очолити квартет, проте розписали безгольову нічию.

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