Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был спокойным в общении с футболистами после поединка с Шотландией (0:0).

Сразу после финального свистка в Кракове наставник "сине-желтых" произнес короткую речь к игрокам. Вел он себя в разы спокойнее, чем на пресс-конференции несколькими минутами позже.

Защитник сборной Украины рассказал о действиях Петракова в раздевалке после матча с Шотландией

"Это футбол, это спорт. Кто-то выиграет, а кто-то не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Никаких претензий. Я благодарен вам за игру и за работу", – обратился Петраков на русском к мрачным игрокам.

Напомним, ничья с Шотландией не позволила сборной Украины вернуться в элиту Лиги наций. Также в этом году главная команда страны остановилась в шаге от выхода на ЧМ-2022.