"Привіт, Мишо Мудрику. Дуже радий, що ти підтримуєш мене. Сподіваюся, що у твоїй кар'єрі буде багато хороших моментів. Бувай. Скоро побачимося. Щасти тобі", – звернувся Неймар до українця.

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Мудрик відповів своєму кумиру: "Це футболіст, на відео якого я виріс. Дивився їх упродовж багатьох років. Та й зараз можу глянути, але вже не так часто. Це мій улюблений футболіст. Думаю, Неймар за своїм потенціалом набагато сильніший навіть за Роналду. Він міг би бути володарем п'яти "Золотих м'ячів".

Думаю, завадило його ставлення до футболу. Не може бути, що бог його завжди за щось карає, постійно якісь травми. Думаю, це закономірність. Зрештою, я ж не знаю, які в нього були футбольні цілі. Якщо він хотів насолоджуватися життям, тренуватися в задоволення, отримувати задоволення від гри, тоді він здійснив свою мрію".