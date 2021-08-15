"Боль возникает только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали.

Обойдется без операции: в Динамо рассказали о восстановлении Беседина

Видел фотографии того момента. Пришлось посмотреть, и то одним глазом, потому что страшно. Аж нехорошо становится, но это футбол. Почему не убрал ногу? Зачем тогда выходить играть в футбол, если потом убирать ноги. Я так не привык. Я никогда не убирал ноги", – заявил Беседин в комментарии ТСН.

Напомним, форвард сборной Украины получил тяжелую травму колена после зверского подката шведа Даниельсона в матче 1/8 финала Евро. Приблизительные сроки восстановления Артема – 6 месяцев.

Интер разгромил Динамо: трагикомедия ошибок, бледный Цыганков, тревога перед Лигой чемпионов усиливается