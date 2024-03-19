Во вторник, 19 марта, скончался известный российский футбольный комментатор Василий Уткин. Его сердце перестало биться в возрасте 52 лет, информируют российские СМИ. Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова в Москве. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

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Уткин получил известность как футбольный комментатор "НТВ" и "НТВ-Плюс", журналист и ведущий телепередачи "Футбольный клуб". Он считался специалистом по испанскому футболу.

Во время Евро-2012 Уткин был приглашён в Украину и работал на телеканалах Футбол-1 и Футбол-2. В 2022-м году в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" Уткин оправдывал аннексию Крыма словами: "Да, я увел у вас жену, но и она этого хотела". Полномасштабное вторжение России в Украину он назвал "худшим днём" в его жизни и "братоубийством".