У вівторок, 19 березня, помер відомий російський футбольний коментатор Василь Уткін. Його серце перестало битися у віці 52 років, інформують російські ЗМІ. Уткін помер у кардіологічному відділенні лікарні імені Пирогова в Москві. Попередня причина смерті – тромбоемболія легеневої артерії.

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Уткін здобув популярність як футбольний коментатор "НТВ" і "НТВ-Плюс", журналіст і ведучий телепередачі "Футбольний клуб". Його вважали фахівцем з іспанського футболу.

Під час Євро-2012 Уткін був запрошений в Україну і працював на телеканалах Футбол-1 і Футбол-2. У 2022-му році в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона" Уткін виправдовував анексію Криму словами: "Так, я повів у вас дружину, але і вона цього хотіла". Повномасштабне вторгнення Росії в Україну він назвав "найгіршим днем" у його житті і "братовбивством".