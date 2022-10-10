"Знаю, что эта тема активно обсуждается в кабинетах. Более того, рассказывал мне один из вдохновителей этой идеи, не Павелко, что был уже разговор на эту тему с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который тоже очень любит футбол, как оказалось. И, давайте я скажу так: эта идея получила поддержку с его стороны, со стороны Залужного. Больше скажу: для этой команды уже есть домашний стадион, инфраструктура, то есть клуб, который готов предоставить инфраструктуру этой команде.

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Там будет очень много организационных нюансов. В частности, я не очень понимаю, как сделать профессиональных военных профессиональными футболистами, в частности, на юридическом уровне. Мы же говорим о профессиональном футбольном клубе. Согласно всем регламентным нормам игроки не могут быть внесены в заявку, если у них нет профессионального контракта с профессиональным футбольным клубом. Футболисты должны каждый день тренироваться, чтобы быть конкурентоспособными на фоне любой лиги. Как объединить ежедневные тренировки со службой в ВСУ – это еще один вопрос. Это только то, что на поверхности. Таких нюансов очень много, и с ними нужно разбираться.

Я не слышал, что это сразу должна быть команда УПЛ. Напомню, что у каждого клуба УПЛ должна быть команда U-19. А какая команда U-19 будет у ВСУ? Кадеты что ли? Не думаю, что это будет сразу команда УПЛ, потому что это нарушение регламентных норм. Имиджево это было бы неправильно. Вот набирают команду из военнослужащих. И вот она попадает в УПЛ.

Именно так ее подавал Павелко. Матч 1-го тура с Динамо. Сколько им набьет Динамо? Матч 2-го тура с Шахтером – сколько им набьет Шахтер? Такая команда на данный момент не готова играть в УПЛ. Идея классная, но на уровне идеи. От идеи до воплощения много времени и большой кусок работы. Я против того, чтобы им подвергались на уровне УПЛ. Я хотел бы, чтобы была такая команда, но она была качественной, боеспособной и привлекала внимание болельщика", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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