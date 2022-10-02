"В УАФ есть идея, чтобы со следующего года в чемпионате Украины была команда ВСУ. Я уверен, что мы к этому придем, эта команда будет самой любимой в стране.

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Сорри, но ни Шахтер, ни Динамо, ни Днепр не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Это будет настоящая команда наших ребят, служащих в ВСУ.

Это будет очень важным шагом для развития футбола и поддержки наших героев. Сейчас вся страна болеет за ВСУ на фронте. Команда будет собрана из лучших ребят, она будет радовать болельщиков в чемпионате", – сказал Павелко в комментарии "Украина Сейчас".