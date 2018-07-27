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Сколари стал главным тренером Палмейраса

09:43 24 Читати українською
Сколари стал главным тренером Палмейраса
Луиc Фелипе Сколари / фото из соцсетей

Бывший наставник сборной Бразилии Луиc Фелипе Сколари в третий раз возглавил Палмейрас.

Луиc Фелипе Сколари назначен главным тренером Палмейраса, сообщает официальный сайт бразильской команды.

Контракт 69-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2020 года. Отмечается, что Сколари присоединится к Палмейрасу на следующей неделе.

Тите продолжит тренировать сборную Бразилии до 2022 года

Ранее Сколари уже дважды тренировал Палмейрас: в 1997-2000 и 2010-2012 годах. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Бразилии и завоевала Кубок Либертадорес.

Последним местом работы Сколари был китайский Гуанчжоу Эвергранд, который он покинул в 2017 году. Ранее специалист также возглавлял сборные Бразилии и Португалии и работал с лондонским клубом Челси.

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