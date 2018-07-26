Тите продолжит тренировать сборную Бразилии до 2022 года

Главный тренер сборной Бразилии Тите будет работать с "селесао" на ЧМ-2022.

Бразильская футбольная конфедерация продлила контракт с наставником национальной сборной Тите до 2022 года. Аналогичное соглашение подписано с координатором "селесао" Еду Гаспаром, информирует официальный сайт организации.

Таким образом, специалисты будут готовить сборную Бразилии к чемпионату мира в Катаре.

Тите во главе "селесао" выиграл 20 матчей из 26, потерпев лишь два поражения. "Философ" возглавил сборную Бразилии в июне 2016 года и легко вывел ее на ЧМ-2018. Однако, бразильцы покинули турнир после проигрыша сборной Бельгии в 1/4 финала. Тите прервал почти полувековую традицию, по которой тренера сборной увольняют после Мундиаля, если Бразилия не стала чемпионом мира.

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