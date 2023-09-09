– Вопрос о Вахане Бичахчане. Была ли связана его замена с тем, что он получил травму? Мы видели, что у него были проблемы с рукой. Если нет, то почему так сложилось, что был заменен именно он, а не Лукас Селараян, например?

– Почему? Потому что я главный тренер. Вопрос немного странный, если сказать откровенно. Я главный тренер, я принимаю решения.

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Где-то выходит, где-то ошибаюсь, я беру на себя ответственность. А когда вы сидите и не находитесь под давлением, вам кажется, что можно было сыграть так или иначе. Когда люди сидят на диване и говорят, как нужно сыграть, как сделать замены. Я думаю, это неправильно.

Вы просто задаете вопрос? У него болела рука, он устал. У меня есть хороший футболист, его земляк, друг Артур Серобян. Молодой футболист, перешедший в португальский чемпионат. Я доверил, дал ему возможность выйти на замену. Что я сделал неправильно или плохо? – сказал Петраков на пресс-конференции.

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